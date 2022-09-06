В Минпромторге надеются, что IKEA не окончательно покинет Россию

Минпромторг рассчитывает на то, что шведский ретейлер IKEA не станет окончательно уходить с российского рынка, сообщило 6 сентября РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова. По словам последнего, на следующей неделе представители министерства намерены встретиться с руководством компании, чтобы выяснить их планы на будущее.

"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. <...> На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее", — приводит слова Евтухова РИА "Новости".

IKEA приостановила работу в России в начале марта. На прошлой неделе стало известно о ликвидации компанией дочернего предприятия, управлявшего магазинами. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что IKEA планирует вернуться на российский рынок в обозримом будущем и потому оставит магазины и склады в своей собственности. Что касается заводов, то их может ждать продажа.

С 1 сентября в Тихвине вновь заработал завод IKEA. При этом около половины сотрудников оказались уволены к этому времени.