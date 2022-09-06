ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:17

В Минпромторге надеются, что IKEA не окончательно покинет Россию

фото ЗакС политика В Минпромторге надеются, что IKEA не окончательно покинет Россию

Минпромторг рассчитывает на то, что шведский ретейлер IKEA не станет окончательно уходить с российского рынка, сообщило 6 сентября РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова. По словам последнего, на следующей неделе представители министерства намерены встретиться с руководством компании, чтобы выяснить их планы на будущее.

"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. <...> На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее", — приводит слова Евтухова РИА "Новости".

IKEA приостановила работу в России в начале марта. На прошлой неделе стало известно о ликвидации компанией дочернего предприятия, управлявшего магазинами. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что IKEA планирует вернуться на российский рынок в обозримом будущем и потому оставит магазины и склады в своей собственности. Что касается заводов, то их может ждать продажа.

С 1 сентября в Тихвине вновь заработал завод IKEA. При этом около половины сотрудников оказались уволены к этому времени.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама