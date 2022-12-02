Бывшие сотрудники IKEA готовят обращение в суд из-за увольнения

Бывшие работники "IKEA Дыбенко" в Ленинградской области готовят иск во Всеволожский районный суд в попытке добиться соблюдения своих трудовых прав, сообщило 78.ru со ссылкой на одного из бастующих сотрудников Кирилла Леонтьева.

"Уволили меня в связи с ликвидацией компании. Но так как мы начали заключать процедуру коллективных переговоров и уведомили об этом компанию, <...> на основании ТК мы не можем быть уволены. Но работодатель решил, что можем, и начали с лидера, то есть в частности с меня, как с представителя работников", — рассказал Леонтьев.

По словам уволенного, он вместе с бывшими коллегами сейчас занимается подготовкой документов для обращения в суд. "Будем подавать на восстановление в компании, потому что мы считаем, что увольнение произошло с нарушением закона", — объяснил он суть претензий.

Днем ранее уволенные работники IKEA провели забастовку в формате флешмоба, пытаясь привлечь внимание руководства компании. Как уточнил Леонтьев, сотрудники хотят провести коллективные переговоры с начальством. "Мы приняли решение нашим коллективом, что раз наш работодатель уклоняется, то мы вынуждены объявить предупредительную забастовку, чтобы они на нас обратили внимание", — объяснил он.

В середине октября стало известно об увольнении 10 тысяч работников IKEA в России. До этого компания ликвидировала свое дочернее предприятие, управлявшее магазинами в стране.