Бастрыкин объявил о росте в Москве и Петербурге количества преступлений, совершенных мигрантами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил о росте преступности среди мигрантов в России, известила 16 декабря пресс-служба ведомства. Особенно заметно это проявляется в Петербурге, Москве и Подмосковье, следует из слов главы СК.

"На фоне увеличения числа прибывающих в РФ иностранцев фиксируется и рост числа совершенных ими преступлений, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", — пересказывает пресс-служба СК слова Бастрыкина, произнесенные на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики. Руководитель Следкома рекомендовал главам названных регионов, включая Александра Беглова, обратить внимание "на проблематику и проанализировать ситуацию для принятия профилактических мер".

Также на заседании обсуждался вопрос создания "правового фильтра", призванного помешать въезду в Россию неквалифицированных мигрантов. "Одной из мер предлагается создание в странах исхода центров прохождения иностранцами курсов изучения русского языка, основ законодательства РФ, национальной культуры и истории", — указали в СК и упомянули предложение наращивать в таких странах потенциал центров фонда "Русский мир".

Сегодня же стало известно об ответе СК депутату Мосгордумы Евгению Ступину, добивавшемуся проверки высказываний журналиста Антона Красовского о насилии над украинскими детьми. Как следует из документа, силовое ведомство не увидело в речи экс-ведущего RT "сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних". Материалы были переданы в МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий.