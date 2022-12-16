СК не увидел следов преступления в высказываниях Красовского об украинских детях

Следственный комитет провел проверку высказываний журналиста Антона Красовского о насилии над украинскими детьми и не увидел в них признаков преступления против несовершеннолетних, говорится в ответе ведомства на обращение депутата Мосгордумы Евгения Ступина (КПРФ). Скриншот документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 16 декабря.

"В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается", — говорится в ответе за подписью главы следственного управления СК России по Москве Андрея Стрижова. Силовик также выразил мнение об отсутствии в запросе сведений, относящихся к компетенции его ведомства.

Согласно документу, обращение Ступина было передано в ГУ МВД по Москве "в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий". В случае поступления материалов в ГСУ СК по Москве ведомство организует по ним процессуальную проверку.

"Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы подследственности СК РФ не усматривается!! То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!! Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили "отмазать"", — написал в своем Telegram-канале Ступин.

"Буду просить подключиться прокуратуру", — резюмировал депутат.

Антон Красовский был уволен с RT после выхода в свет его беседы с фантастом Сергеем Лукьяненко, в ходе которой ведущий позволил себе порассуждать о способах убийства украинских детей. В конце октября инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил организовать проверку высказываний телеведущего. Спустя неделю после этого Ступин обратился в СК с указанием на возможное нарушение Красовским Уголовного кодекса.