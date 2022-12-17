В Петербурге пьяный водитель рейсового автобуса устроил ДТП

Накануне поздно вечером на юго-западе Петербурга случилось не самое типичное дорожно-транспортное происшествие: врезавшимся в фонарный столб пассажирским автобусом управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пишет "Фонтанка" со ссылкой на региональное управление МВД.

Автобус следовал по маршруту №108, соединяющему автостанцию "Кировский завод" с Южным кладбищем. В результате ДТП пострадал пожилой мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. В свою очередь, 53-летнего водителя зажало в кабине, в связи с чем его пришлось извлекать при помощи спасателей. Пока неизвестно, как долго он возил пассажиров в пятницу в нетрезвом виде.

В прошлый уик-энд с участием водителя рейсового автобуса произошло еще более тяжелое по последствиям событие. На кольце у станции метро "Купчино" водитель оказался насмерть задавлен собственным же транспортным средством, которое он не поставил на тормоз.