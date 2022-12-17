Сайты российских СМИ стали избавляться от рекламы "20 идей по развитию России"

Накануне вечером с сайтов российских медиа стала исчезать реклама "20 идей по развитию России", которую два последних года продвигал предприниматель Дмитрий Давыдов*. Медиапроект "Можем объяснить" обратил внимание, что баннеры стали пропадать вскоре после объявления бизнесмена иностранным агентом.

В частности, реклама проекта больше не висит на интернет-страницах информагентства "Интерфакс", а также газет "Коммерсант" и "Московский комсомолец".

К проекту Давыдова* активно привлекала интерес слушателей радиостанция "Эхо Москвы" вплоть до ее ликвидации в марте нынешнего года. "Раскручивали" его и такие знаменитости, как Филипп Киркоров и Николай Басков. В программном тексте на сайте 20idei.ru утверждается, что России следует брать пример с Сингапура и ОАЭ.

*Минюст внес Дмитрия Давыдова в реестр иноагентов