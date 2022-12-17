После получения статуса иноагента "Эховахта Сахалина"* прекратила свое существование

Некоммерческая организация "Эковахта Сахалина"*, существовавшая 27 лет и накануне вечером признанная иностранным агентом, решила прекратить свою деятельность, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

Активисты подвели итоги работы, отметив, что в числе прочего добились запрета на сброс буровых отходов в моря и создания заказника "Восточный", ликвидировали "огромное нефтяное озеро Роснефти" у себя в регионе, спасли от исчезновения уникальную популяцию китов.

"Но теперь кто-то наверху вдруг решил, что мы иностранные агенты – находимся под "иностранным влиянием" и занимаемся политической деятельностью", - говорится в сообщении.

С этим экоактивисты согласиться не готовы: они настаивают, что не нарушали законодательства и были заинтересованы только в сохранении окружающей среды в дорогой им стране.

*Минюст внес "Эховахту Сахалина" в реестр иноагентов

фото: Эковахта Сахалина* / Telegram