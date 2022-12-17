Беглов сделал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" преподавателя Путина и Медведева

Академик Российской академии наук Юрий Толстой, справивший нынешней осенью 95-летие, получил из рук петербургского губернатора Александра Беглова орден "За заслуги перед Отечеством", передает пресс-служба Смольного.

В заслугу ему, среди прочего, ставится то обстоятельство, что он преподавал юриспруденцию двоим российским президентам, Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Трудовой стаж Толстого превышает 70 лет.

"Вы с этого дня становитесь полным кавалером этого ордена", - произнес Беглов на торжественной церемонии, передав поздравления и пожелания доброго здоровья от Путина.

На награждении профессора кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ присутствовали также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и ректор университета Николай Кропачев.

фото: пресс-служба Смольного