В Якутии пропал преследуемый по статье о дискредитации армии музыкант Айхал Аммосов

В Якутии перестал выходить на связь музыкант, лидер группы Crispy Newspaper Айхал Аммосов (настоящее имя Игорь Иванов), о чём сигнализировали его друзья в разговоре с "Сибирь.Реалии"*. Аммосова преследуют по уголовной статье о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде.

Друзья музыканта рассказали, что он не собирался покидать Россию и "очень ждал суда". Несмотря на это, ещё 13 декабря заседания Якутского горсуда он пропустил.

О возбуждении уголовного дела в отношении Аммосова стало известно в конце августа. Силовики узнали, что он вместе с подругой собирался повесить в центре Якутска баннер с пацифистским лозунгом, и задержали его.

*Минюст внёс "Сибирь.Реалии" в реестр иноагентов