Гимназии № 56 в Петербурге присвоят имя народного учителя РФ Майи Пильдес

Академическая гимназия № 56, расположенная в Петроградском районе Северной столицы, может получить имя кавалера Ордена Почёта и народного учителя РФ Майи Пильдес. Соответствующая рекомендация была озвучена в ходе совещания Топонимической комиссии Петербурга.

"Комиссия рекомендовала присвоить академической гимназии № 56 имя М. Б. Пильдес (1951–2022), народного учителя Российской Федерации, основавшей авторскую гимназию на базе общеобразовательной школы № 56 и возглавлявшей её в 1992–2017 годах", — извещает пресс-служба комитета по культуре.

Также во время совещания Топонимической комиссии было решено, что школе № 205 во Фрунзенском районе следует присвоить имя её бывшего директора Ренаты Ротмистровой, которая руководила учебным заведением на протяжении 13 лет с 1972 года.

Напомним, 71-летняя Майя Пильдес скончалась в конце октября текущего года. Директором гимназии № 56 она стала в 1990 году. За 30 лет она смогла поднять престиж учебного заведения до того уровня, что туда начала стремиться вся золотая молодёжь города на Неве. Там, среди прочих, учились родственники бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, экс-спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, дети топ-менеджеров "Газпрома" и другие.