Финальная в 2022 году прямая линия с Дрозденко перенесена на 26 декабря

Прямая телефонная линия с руководителем Ленинградской области Александром Дрозденко перенесена с 19 на 26 декабря, она станет завершающей в уходящем году, известили в пресс-службе регионального правительства.

По традиции к участию в мероприятии подключатся в формате видеосвязи главы районных администраций Ленобласти. Трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал ЛенТВ24.

Жители региона могут попробовать задать вопрос Дрозденко, позвонив со стационарного телефона по номеру 006. Для связи по мобильному следует набрать 8 (813-61) 315-01, однако в этом случае стоимость звонка определится согласно тарифу оператора.

Напомним также, о том, как прошла последняя прямая линия с петербургским губернатором Александром Бегловым, можно ознакомиться в материале ЗАКС.Ру.