Дом Сабаевых-Замятиных начали готовить к капремонту

Петербургские градозащитники обратили внимание, что в доме Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, 56, началась подготовка к проведению капитального ремонта. На данный момент рабочие выгребают из здания мусор и устанавливают укрепляющие конструкции внутри объекта.

Дом Сабаевых-Замятиных возвели в 1875 году по проекту архитектора-художника Василия фон Геккера. Владели зданием братья, которые были зажиточными крестьянами-ямщиками из Тосно. В городе они сдавали лошадей в аренду.

Последние 30 лет исторический объект пребывал в запустении. Сейчас он признан аварийным. В своё время на месте дома хотели построить физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие гимнасток и музыкальный фонд.

В конце ноября группа компаний "Реновация" Яна Бобрышева приобрела в ходе торгов аварийный дом Сабаевых-Замятиных.

Фото: паблик "Сохраним дом Сабаевых-Замятиных" / "ВКонтакте"