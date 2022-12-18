Комиссариат Петербурга: Отправлять срочников в зону СВО не будут точно

В Петербурге продолжается осенняя призывная кампания. О том, как она проходит, поведал начальник подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Северной столицы Олег Мазурин.

Пока что свежеприбывшие новобранцы проходят медкомиссию, после этого им предстоит пройти процедуру распределения и после отправиться по своим частям. Особо Мазурин отметил, что в районы специальной военной операции (СВО) никого из призывников направлять не будут. Большая часть из них будет проходить службу в Западном военном округе (ЗВО).

"Отправлять в зону специальной военной операции их [срочников] не будут точно. В марте президент [РФ Владимир Путин] чётко указал всем должностным лицам о том, что это недопустимо. 1 ноября министр обороны [РФ Сергей Шойгу] в средствах массовой информации [также] довёл до наших граждан информацию о том, что призывники, призываемые военкоматами на срочную службу, в зону СВО отправляться не будут", — приводит заявление Мазурина телеканал "Санкт-Петербург".

Осенняя призывная кампания стартовала в городе на Неве на месяц позже ввиду мероприятий по частичной мобилизации. В то же время завершится она планово — 31 декабря.

Следует отметить, что в начале ноября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что граждан, призванных на срочную службу, могут направлять в соседние с зоной боевых действий регионы — например, в Белгородскую и Курскую области или на Черноморский флот.