Путин подписал закон о МРОТ в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году. Документ доступен на портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, уровень МРОТ в грядущем году составит 16 242 рубля, что на 6,3% больше, чем в 2022-м.

Также минимальный размер оплаты труда будет на 4% выше прожиточного минимума населения. Последний показатель в следующем году устанавливается на отметке 14 375 рублей.

В текущем году МРОТ увеличивали дважды: 1 января его подняли до 13 890 рублей, а летом, 1 июня, — до 15 279 рублей.

Ранее, напомним, Путин объявил о снижении уровня бедности в России.