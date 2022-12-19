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Новости 14:31

Роспотребнадзор не планирует возвращать QR-коды из-за всплеска заболеваемости гриппом

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не планирует возвращать QR-коды из-за всплеска заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор не планирует вводить дополнительные ограничения на федеральном уровне ввиду всплеска заболеваемости гриппом, сообщается в Telegram-канале санитарной инстанции.

Среди прочего, ведомство не рассматривает возвращение системы QR-кодов для посещения общественных мест, как это было в пиковый период пандемии коронавируса.

"В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне", — отчитались в Роспотребнадзоре.

Напомним, что кроме негативной коронавирусной динамики, в Петербурге стремительно растёт заболеваемость гриппом: неделей ранее рост, по данным Роспотребнадзора, составил 66%. Из-за этого школьники закончат учёбу в нынешнем году уже 23 декабря, а в медицинских и социальных учреждениях города ввели масочный режим.


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