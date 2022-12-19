Градозащитники рассказали о сносе здания бывшего детсада у дома Басевича

Тяжёлую строительную технику подогнали к историческому дому Басевича на Большой Пушкарской улице: там начали сносить здание бывшего детсада, на месте которого должны впоследствии возвести общежитие для учащихся академии танца Бориса Эйфмана. Информация о строительных работах появилась в Telegram-канале "Градозащитного пресс-центра".

Отданное под снос здание — это примыкающий к дому Басевича бывший детский сад № 93 на Большой Пушкарской, 7, который возвели в 1961 году. В будущем на его месте появится спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией.

Градозащитники, комментируя работы, обратили внимание на острую нехватку как детсадов, так и зелёных зон на территории Петроградского района.

Напомним, ранее Следственный комитет снял с исторического дома Басевича (Большая Пушкарская, 9) статус вещдока и выдал разрешение на его реконструкцию.

В 2016 году здание передали под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана.