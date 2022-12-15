С дома Басевича сняли статус вещдока и выдали разрешение на его реконструкцию

Дом Басевича на Большой Пушкарской улице лишился статуса вещественного доказательства по делу в отношении комитета по охране памятников, передаёт "Деловой Петербург". Также городские власти разрешили его реконструкцию.

О том, что Следственный комитет признал здание вещдоком, ранее рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Несмотря на снятие обозначенного статуса, на доме Басевича по-прежнему лежат судебные меры предварительной защиты, поделилась в разговоре с "ДП" юрист Анна Капитонова.

"Меры предварительной защиты не отменяют законное право застройщика обратиться за разрешением на строительство даже в случае, если наложен судебный запрет на проведение реконструкции существующих зданий. Застройщик сможет воспользоваться своим правом и начать строительство только в случае отсутствия судебного запрета или действия других ограничительных мер", — рассказали о ситуации в Госстройнадзоре.

Разрешение на реконструкцию объекта было выдано согласно букве закона, добавили также в Госстройнадзоре. Застройщик предоставил службе все необходимые документы, в том числе заключение КГИОП по объекту.

Построенный в дореволюционные годы дом Басевича, напомним, не является памятником архитектуры.

Не так давно активисты движения "Живой город" провели серию пикетов с призывами не допустить демонтажа исторического здания.

В 2016 году дом передали под оперативное управление академии танца Бориса Эйфмана. Там же в будущем должно появиться общежитие для воспитанников академии.