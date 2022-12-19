Депутаты ЗакСа попросят Мишустина пересмотреть новые правила езды на электросамокатах

Депутаты петербургского парламента сформулировали свои замечания к правилам пользования электросамокатами, новая редакция которых вступит в силу с марта, сообщает пресс-служба Мариинского дворца. На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законотворцы составили проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они добиваются приостановки действия новых правил.

В частности, петербургских депутатов не устраивает максимально допустимая скорость езды на электросамокатах, сниженная до 25 км в час. Единоросс Алексей Цивилев указал, что в социальных сетях с этим мнением согласны две трети опрошенных горожан. Кроме того, по его данным, многие граждане считают обязательным ношение шлема и не допускают одновременную езду на электросамокате двоих человек. Популярной также оказалась идея приравнять это транспортное средство к автомобилям и мотоциклам.

Работа над проектом обращения к Мишустину продолжается.