На севере Петербурга построят завод по выпуску лекарств для больниц

В Петербурге совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) санкционировал строительство научно-производственного комплекса, который будет производить жидкие препараты для городских стационаров. Разрешение получила компания "Лонофарм", находящаяся под контролем бизнесмена Олега Жеребцова.

В проект, который будет реализован на площадке "Новоорловская", вложат 3,8 млрд рублей, сообщает РБК Петербург. Строительство на участке площадью 20,5 тысяч кв. метров стартует в начале следующего года, а ввести завод в эксплуатацию должны будут к концу 2024-го.

"Один из акцентов мы сделаем на выпуске кровезамещающего препарата Перфторан — по экспертной оценке, он будет пользоваться высоким спросом", - рассказала сотрудница компании Жеребцова Solopharm Дарья Сунина.

Кроме того, на новой площадке хотят производить плазмозамещающие и перфузионные растворы, препараты для наркоза и жидкости для офтальмологических операций.

Месяц назад право выкупа участка в особой экономической зоне "Новоорловская" получила компания "Фармасинтез-Норд".