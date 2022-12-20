Профсоюз "Курьер" объявил забастовку с требованием увеличить оплату труда для работников "Яндекс.Еды"

Члены профсоюза "Курьер" объявили о начала забастовочной кампании с требованием увеличить оплату труда для курьеров "Яндекс.Еды", о чём сообщается в Telegram-канале объединения.

В период с 20 по 25 декабря на работу в Петербурге и Москве могут не выйти порядка 600 курьеров, уведомили "Коммерсант" в профсоюзе. Таким образом доставщики еды хотят высказать своё негодование из-за уменьшения оплаты труда. Это случилось после того, как "Яндекс.Еда" поглотила своего конкурента — сервис Delivery Club.

Ключевые требования курьеров: пересмотр системы штрафов, возвращение оплаты в 110 рублей за заказ, заключение трудовых договоров, ограничение зоны доставки для пешеходных работников радиусом до 2 километров.

Сопредседатель профсоюза Саид Шамхалов предлагает коллегам не просто не выходить на работу в течение обозначенного времени, но также оказывать экономическое сопротивление: блокировать кассы ресторанов, с которыми сотрудничает "Яндекс.Еда". Курьерам предлагают создавать искусственные очереди и интересоваться составом каждого блюда на кассах.

"Или "Яндекс" примет все требования, которые предъявляют курьеры, или же рестораны будут терять основную прибыль", — манифестирует Шамхалов.

Следует напомнить, что председатель профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев с апреля 2022 года пребывает в СИЗО по уголовному делу о неоднократном нарушении митинговых правил (212.1 УК).

Ситуацию прокомментировали в "Яндекс.Еде".

По словам пресс-службы сервиса, он работает в штатном режиме, любой желающий может сделать заказ. Декабрь является месяцем, когда курьеры зарабатывают больше, ввиду повышенного спроса на их услуги. В среднем, сообщили в "Яндекс.Еде", они получают порядка 350-450 рублей в час.

"Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с Яндекс.Едой", - резюмировали в пресс-службе сервиса.