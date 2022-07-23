Лидеру профсоюза "Курьер" продлили арест до конца сентября

Суд в Москве постановил продлить срок заключения под стражей главе профсоюза "Курьер" Кириллу Украинцеву, которого преследуют по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (212.1 УК). Под арестом активист пробудет как минимум до 25 сентября. Как пишет издание Sota, журналисты и зрители не смогли попасть на заседание, посвященное продлению меры пресечения.

Украинцев ранее призывал к забастовке сотрудников сервиса Delivery Club. Его задержали и арестовали в апреле.

Отметим, что статья 212.1 получила неформальное название "дадинской" в честь Ильдара Дадина, чьи неоднократные задержания на митингах в 2015 году переросли в уголовное дело и реальный срок.

фото: Кирилл Украинцев / ВКонтакте