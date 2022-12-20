Жительнице Тюмени предстоит заплатить штраф за дискредитирующий армию пикет против воблы

Центральный районный суд Тюмени всё же признал дело "против воблы" дискредитирующим российскую армию (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт Baza.

Речь идёт об одиночном пикете, который местная жительница Алиса Климентова провела нынешней осенью. По версии задержавшей её тогда полиции, девушка своим слоганом дискредитировала ВС РФ. В одном из слов на её плакате все буквы, кроме первой и последней, были заменены звездочками. Климентова утверждала, что протестовала против рыбы воблы, к которой испытывает неприязнь. Суд первой инстанции не нашёл состава правонарушения ни в её действиях, ни в слогане.

Невзирая на это, во вторник, 20 декабря, Центральный райсуд Тюмени передумал и квалифицировал использованную Климентовой фразу на плакате как дискредитирующую армию. Теперь ей предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.