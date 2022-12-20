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Петербуржцы смогут расплачиваться проездным "Подорожник" с телефона

фото ЗакС политика Петербуржцы смогут расплачиваться проездным "Подорожник" с телефона

Петербуржцы в 2023 году смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой "Подорожник", не имея при себе ее физического носителя. Комитет по транспорту планирует сделать возможным оплату поездок при помощи смартфона, о чем говорится на сайте Смольного. Для этого разработают специальное мобильное приложение.

Также ожидается, что у владельцев проездных появится свой личный виртуальный кабинет, где будет доступна детализация всех поездок, оплаченных единым электронным билетом.

Карта "Подорожник" по итогам 11 месяцев года стала самым популярным способом оплаты проезда в Петербурге: за это время ей воспользовались более 580 млн раз.


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