Пожилому вологжанину запросили шесть лет заключения по делу о "фейках" про армию

Государственное обвинение запросило шестилетний срок лишения свободы для 61-летнего жителя Вологды Владимира Румянцева, которого преследуют по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Тихонова. Прения сторон состоялись в Вологодском городском суде за два дня до вынесения приговора.

До того, как быть арестованным в середине июля, Румянцев работал кочегаром. По версии следствия, он использовал радиоточку для распространения заведомо ложных сведений о действиях российских военных. В деле также фигурируют его посты в социальных сетях, касающиеся жертв среди мирного населения Украины. Своей вины подсудимый не признает.

В августе правозащитное сообщество признало вологжанина политзаключенным.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов