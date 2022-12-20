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Новости 18:51

Петербургским медучреждениям передали новые автомобили

фото ЗакС политика Петербургским медучреждениям передали новые автомобили

Руководство Петербурга встретилось с представителями медицинских учреждений города для передачи им 102 закупленных новых специализированных автомобиля, передает пресс-служба Смольного. Две трети новой техники имеет высокую крышу. 67 машин достанутся поликлиникам и 35 отойдут в пользование Городской станции скорой помощи. Все они произведены в России.

На церемонии губернатор Александр Беглов объявил, что за последние годы автопарк службы скорой помощи обновили почти полностью: все имеющиеся в распоряжении медиков машины работают менее пяти лет.

В прошлом году автопарк ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" пополнился на 69 машин, включая два реанимобиля.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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