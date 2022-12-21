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"Ъ": Послания Путина Федеральному собранию в 2022 году уже не будет

фото ЗакС политика "Ъ": Послания Путина Федеральному собранию в 2022 году уже не будет

В оставшиеся 11 дней уходящего года президент Владимир Путин так и не выступит с посланию к членам Федерального собрания, пишет "Коммерсант" со ссылкой на три источника, близких к президентской администрации. Примечательно, что Путин впервые в этом году упомянул начавшуюся подготовку к посланию еще за неделю до старта военной спецоперации.  Однако к концу года информированные источники газеты констатировали, что эти планы практически сошли на нет.

"У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего", - отметил один из собеседников издания, добавивший, что в условиях спецоперации о будущем пока трудно говорить определенно.

С ним согласны другие эксперты. Один из них при этом полагает, что президент в последнее время и так активно делает публичные выступления. Другой спикер, рассуждая о послании депутатам и сенаторам, уверен, что оно не должно быть дистанционным.

В прошлый раз послание действующего президента обеим палатам ФС состоялось 21 апреля предыдущего года. В 84-й статье Конституции прописано, что эта процедура должна исполняться ежегодно. Тем не менее, в 2017 году Путин уже пропускал традиционное обращение.


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