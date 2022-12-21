Госдума окончательно приняла закон о пожизненных сроках за диверсии

Депутаты Государственной думы большинством голосов в третьем чтении приняли пакет законов, приравнивающих диверсии к терактам и ужесточающих наказание за их совершение. Авторами поправок стали более 380 парламентариев из всех фракций.

Новые инициативы преподносятся на сайте Госдумы как нацеленные на защиту страны. Они вводят в Уголовный кодекс три новые статьи: 281.1 ("содействие диверсионной деятельности"), 281.2 ("прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности") и 281.3 ("организация диверсионного сообщества и участие в нем"). Последняя из них предусматривает в том числе пожизненное лишение свободы.

Ранее депутат Василий Пискарев объяснил необходимость ужесточения законодательства тем, что диверсии против России пропагандируются все шире.