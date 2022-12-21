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Новости 13:36

Депутат Крупник: Мои личные итоги? Я доволен своей работой

фото ЗакС политика Депутат Крупник: Мои личные итоги? Я доволен своей работой

Лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника во время пресс-подхода 21 декабря спросили о личных итогах 2022 года. 

- Мои личные итоги? Я доволен своей работой, я ее люблю. Я с удовольствием прихожу с понедельника по пятницу и даже, бывает, в субботу. Вообще, человек, на мой взгляд, должен делать то, что он делает с любовью. Честно скажу, у меня были сомнения перед тем, как я избирался. А нужно ли это мне, нужно ли моей семье, нужно ли городу, чтобы я здесь был? Спустя полтора года я прихожу к выводу, что я на своем месте. Это дает мне оптимизма много, - ответил Крупник.

Ранее итогами своей работы в 2022 году поделился его однопартиец, председатель Заксобрания Александр Бельский.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Крупник Павел Анатольевич 




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