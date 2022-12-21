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Новости 14:13

Петербург за год выделит Ленобласти 400 млн рублей на ремонт дорог

фото ЗакС политика Петербург за год выделит Ленобласти 400 млн рублей на ремонт дорог

Из бюджета Петербурга планируется направить в Ленобласть субсидии на ремонт автомобильных дорог, которые ведут к садоводствам. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении 21 декабря.

Объем субсидий в 2023 году составит 400 млн рублей. В 2024 году - 346,117 млн рублей. В 2025 году - 300 млн рублей. 

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко объем, что порядка 2,5 млн петербуржцев посещают дачные и садоводческие участки в соседнем регионе. Он отметил, что это будет "не латание дыр", а полноценные ремонтные работы. 

Приводить в порядок планируется 21 региональную и 64 муниципальные дороги. Начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях заверил, что список дорог определили исходя из обращений граждан.


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Упоминаемые персоны
Сухенко Константин Эдуардович




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