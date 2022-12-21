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Новости 14:41

В Дегтярном переулке закончился капремонт трамвайной подстанции

фото ЗакС политика В Дегтярном переулке закончился капремонт трамвайной подстанции

Петербургские активисты из движения "Центральный район за комфортную среду обитания" сигнализировали об окончании работ в здании тяговой подстанции, находящемся в реестре региональных памятников.

Помимо ремонта фасада, исполнитель капитального ремонта установил деревянную дверь и кованый козырек над ней.

Градозащитники отметили, что добиться реставрации удалось далеко не сразу: для этого они выходили на связь с вице-губернатором, встречались с врио комитета финансов и замглавы комитета по транспорту.

Трансформаторную подстанцию для трамваев на Дегтярном, 5 построили в 1906 году по проекту гражданского инженера Алексея Зазерского. КГИОП включил его в единый реестр памятников столетием спустя.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте


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