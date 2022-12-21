Под Петербургом открыли новые станции для быстрой зарядки электромобилей

Компания "Газпромнефть" ввела в эксплуатацию три новые электростанции мощностью 150 кВт, позволяющие электрокарам зарядиться не более чем за полчаса, передает пресс-служба правительства Ленобласти. В сообщении называется только один адрес: это 46-й километр Мурманского шоссе.

По сведениям РБК Петербург, две других находятся по адресам Ленинградское шоссе, 84 (деревня Юкки) и на одной из АЗС "Газпромнефти" в Приозерске. Воплотить проект в жизнь помогли областной комитет экономразвития и ПАО "Россети".

"Речь не только о наличии зарядной станции, но и о создании необходимой инфраструктуры во время ожидания – как раз такая возможность есть на действующих АЗС. Мы планируем продолжить проект, и за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций", - рассказал глава профильного комитета Дмитрий Ялов.

Отметим, что на прошлой неделе в Петербурге открылась первая зарядная станция для электромобилей отечественного производства. Расположенная в конце Лиговского проспекта, на время тестового режима она будет бесплатной для всех желающих.