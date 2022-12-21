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Новости 15:54

Шойгу: Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года

фото ЗакС политика Шойгу: Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года

После выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании Министерства обороны РФ слово взял глава военного ведомства Сергей Шойгу. Трансляцию выступления ведут федеральные телеканалы.

Среди прочих заявлений, он выдвинул тезис о необходимости увеличения призывного возраста.

- Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет, - высказался министр обороны.

Наконец, отметил руководитель Минобороны, необходимо довести численность ВС РФ до полутора миллионов человек, в том числе, контрактников — до 670 тысяч.

Также Шойгу заявил о том, что СВО следует продолжить до полного выполнения всех стратегических задач.

Ранее на расширенном заседании Минобороны РФ выступил Владимир Путин.


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