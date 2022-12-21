Шойгу заявил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов

Во время выступления на расширенном заседании Министерства обороны РФ в среду, 21 декабря, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу выступил с инициативой, которая предполагает учреждение двух межвидовых территориальных округов ВС РФ. Трансляцию встречи вела пресс-служба Кремля.

- Необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооружённых сил РФ - Московский и Ленинградский военные округа, - предложил министр.

Шойгу полагает, что также у граждан в будущем должна быть возможность по желанию при поступлении на службу заключать контракты или быть призванными с первого дня прихода на службу.

Наконец, министр дал поручение профильным ведомствам ускорить цифровую модернизацию военкоматов.

Ранее на заседании Шойгу заявил, что следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст - с 27 до 30 лет.