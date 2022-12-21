Смольный утвердил увеличение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января

Начиная с 1 января 2023 года в Северной столице изменится стоимость проезда в городском транспорте, информирует пресс-служба Смольного. Изменения утверждены правительством Петербурга.

Так, разовая поездка по "Подорожнику" увеличится до 49 рублей в метро и до 44 рублей – в наземном транспорте. В случае оплаты банковской картой или "Единой картой петербуржца" (ЕКП) стоимость проезда в метро возрастёт до 47 рублей.

Также установлено нововведение. При оплате поездок на наземном транспорте картами "Мир" и ЕКП стоимость билета составит 44 рубля. Подобное "новшество" появится в городских автобусах с 1 января, а в трамваях и троллейбусах - с 1 апреля.

Первая поездка по пересадочному тарифу "60 минут" обойдётся петербуржцам в 44 рубля, вторая - в 10 рублей, а третья и остальные будут бесплатными.

Возрастёт также стоимость месячных проездных и интервальных билетов - на 8,22-8,79%.

До 70 рублей увеличится стоимость одной поездки на метро при покупке жетона в кассах. В свою очередь "гостевой" тариф в наземном транспорте задержится на отметке в 65 рублей.

"Изменение тарифов на транспорт – необходимость, это нужно для поддержания и развития транспортной инфраструктуры, улучшения ее безопасности", - объяснили в Смольном.

Напомним, ранее в комитете по транспорту сообщили, что петербуржцы воспользовались электронными способами для оплаты проезда в общественном транспорте свыше миллиарда раз за последние 11 месяцев с начала года.