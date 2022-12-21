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Новости 19:32

Власти Ленобласти увеличили тарифы на проезд в общественном транспорте в 2023 году

фото ЗакС политика Власти Ленобласти увеличили тарифы на проезд в общественном транспорте в 2023 году

Правительство Ленинградской области утвердило увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте начиная с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, тарифы устанавливаются на отметках от 2,28 до 4,55 рублей за километр в зависимости от района. При этом разовый проезд внутри поселения не должен превышать 34 рублей.

Стоимость проезда регулируется согласно приказам комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти.

"Средний рост тарифов составит 6% — в два раза ниже установленного Минэкономразвития РФ прогнозного уровня инфляции, который составляет 12,4%", - отчитались в региональной администрации.

Напомним также, что Смольный ранее аналогично утвердил увеличение стоимости проезда в транспорте с 1 января.


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