В Петербурге учредили Совет по поддержке участников СВО и членов их семей

При губернаторе Северной столице учредили Совет по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, известили в пресс-службе Смольного. Постановление подписал петербургский глава Александр Беглов.

Членами совета являются родственники задействованных в СВО военнослужащих и представители общественных организаций, а также органов исполнительной власти.

Комментируя создание совета, Беглов напомнил о своей встрече с жёнами и матерями мобилизованных горожан.

"На встрече прозвучало предложение создать общественный совет при губернаторе с участием супруг, матерей, общественных деятелей, которые помогали бы рассматривать вопросы, касающиеся участников СВО. Теперь подписано соответствующее постановление", - поделился градоначальник Петербурга.

В задачи совета будет входить анализ эффективности мер поддержки, принятых для участников СВО на региональном уровне, а также разработка новых социальных предложений, помощь в получении профессионального обучения для супругов и детей военных. Кроме того, родным мобилизованных обещают помочь в получении работы.

В Смольном напомнили о региональных мерах поддержки бойцов СВО. Это бесплатный детсад, проезд в общественном транспорте и питание в школах для их детей, а также путёвки в детские и оздоровительные лагеря.

Добавим также, ранее в среду, 21 декабря, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу проект закона о бесплатной юридической помощи для мобилизованных лиц и членов их семей.