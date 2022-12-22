Бастрыкин затребовал доклад в связи с травмированием на льду старейшего сотрудника БДТ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на информацию о травмировании 83-летнего сотрудника Большого драматического театра, который после падения на льду был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы. Начальник ведомства требует от петербургских коллег представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили по факту травмирования заслуженного работника культуры.

Инцидент имел место в переулке Джамбула. Он стал возможен из-за ненадлежащего обслуживания дорог, отмечается в сообщении пресс-службы СК, в связи с чем дело возбудили по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Накануне "Фонтанка" узнала, что в реанимацию попал заведующий машинно-декорационным цехом БДТ Адиль Велимеев, считающийся старейшим сотрудником театра.

По данным НИИ им. Джанелидзе, только за прошедшие сутки за помощью в травмпункты обратились более 80 человек, которые, по всей видимости, нуждаются в операции.