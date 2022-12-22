Из-за полученных на гололеде травм в операциях нуждаются десятки петербуржцев

Ледяной дождь, пришедший на неделе в Петербург и принесший гололедицу, отправил в травмпункты более 80 человек только за прошедшие сутки, о чем пишет издание "78" со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"Оба травматологических отделения заполнены. Это люди, которых уже положили в стационар, которые вероятно нуждаются в операции", - рассказали журналистам в медучреждении.

Отметим, что накануне из-за травм, связанных с некачественной зимней уборкой, СК возбудил два уголовных дела. В одном случае на проспекте Просвещения 64-летняя женщина пострадала от упавшей на нее сосульки, во втором случае 83-летний сотрудник БДТ им. Товстоногова травмировался, поскользнувшись в переулке Джамбула.