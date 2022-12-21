Упавшая на петербурженку наледь привела к уголовному делу

В Петербурге возбудили еще одно уголовное дело из-за некачественной зимней уборки и травмирования граждан. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в понедельник, 19 декабря, с козырька крыши дома № 68, к. 1, по проспекту Просвещения на голову 64-летней женщине рухнула неубранная наледь.

Дело открыли по ч.1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Первое похожее дело в нынешнем сезоне было возбуждено по факту травмирования 88-летнего мужчины на Чкаловском проспекте: он поскользнулся на льду и получил повреждения различной степени тяжести.

Ранее в Смольном сообщили, что по трети из проверенных за последний месяц адресов зимняя уборка велась с нарушениями.