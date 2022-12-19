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Новости 19:26

По трети проверенных адресов в Петербурге зимняя уборка велась с нарушениями

фото ЗакС политика По трети проверенных адресов в Петербурге зимняя уборка велась с нарушениями

За последний месяц сотрудники Государственной жилищной инспекции Петербурга проверили качество зимней уборки, посетив придомовые территории 3276 многоэтажек, о чем сообщается на сайте Смольного. Нарушения обнаружились по 1012 адресам. По трем четвертям проблемных адресов нарушения к 19 декабря были исправлены.

На фоне так называемых "температурных качелей", а именно оттепели, наступившей после недели мороза и метелей, губернатор Александр Беглов поручил ГЖИ усилить контроль за зимней уборкой.

После проверок главы районов получили 80 писем с требованиями принять меры, а управляющим компаниям отправили 170 предостережений.

Отметим, что 19 декабря стало известно о первом в этом сезоне уголовном деле, возбужденном из-за травмирования петербуржца на льду.


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