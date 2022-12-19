Из-за падения пожилого петербуржца на льду возбудили уголовное дело

Травмы, полученные 88-летним петербуржцем на Петроградской стороне после падения на гололеде, привели к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело открыли по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Происшествие имело место на прошлой неделе на пешеходном переходе возле дома № 15 по Чкаловскому проспекту. Пожилой мужчина получил повреждения различной степени тяжести.

Отметим, что неделю назад Петербург переживал непогоду: несколько дней подряд длилась метель с сильным ветром. Это затруднило работу аэропорта Пулково.