Пострадавшим от процедур в ГКДЦ № 1 могут помочь восстановить здоровье

В Петербурге совместный прием граждан провели замглавы Следственного комитета Александр Клаус, и. о. главы регионального управления СК Марина Парастаева и председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Среди прочего посетители пожаловались на некачественные медицинские услуги. Так, некоторые из них рассказали о полной или частичной утрате зрения после обращения к офтальмологу в одну из частных клиник. Прозвучал также рассказ о вынужденном удалении артерии у несовершеннолетней, которое потребовалось из-за неправильного введения лекарства в кровеносный сосуд. Оба случая привели к возбуждению дел по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). От сотрудников петербургского управления СК потребовали "скорректировать планы расследования с учетом новых доводов заявителей" и "принять действенные меры к активизации следствия".

Кроме того, продолжают поступать жалобы на ухудшение здоровья от пациентов печально известного ГКДЦ № 1 на улице Сикейроса, где минувшей зимой от отравления барием скончалось не менее семи человек. Прошедшие медпроцедуры в этом учреждении плохо себя чувствуют уже несколько месяцев. В рамках расследования дела петербургским следователям поручили "провести необходимые экспертные исследования и решить вопрос об оказании пострадавшим требуемой медицинской помощи по восстановлению здоровья".

фото: spb.sledcom.ru