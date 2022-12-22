Верховный суд признал законным лишение регистрации сайта "Новой газеты"

Верховный суд в РФ оставил без изменений отзыв свидетельства о регистрации у сайта "Новой газеты", решение о котором было принято нижестоящей инстанцией в сентябре. Об этом сообщает само издание. Решение Верховного суда о лишении сайта статуса СМИ редакция "Новой" намерена обжаловать и дальше.

Иск к сайту газеты подал Роскомнадзор, который решил судиться после двух отправленных редакции предупреждений. Письма от РКН газета получила еще в марте после резонансных репортажей о событиях в зоне военной спецоперации на Украине. Формально предупреждения РКН были связаны с отсутствием маркировок у некоторых "иноагентов". Журналисты оспаривают их до сих пор.

Напомним, после второго предупреждения печатная версия "Новой" перестала выходить, а часть сотрудников эмигрировали, основав издание "Новая газета. Европа".