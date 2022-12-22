ЗакС Петербурга предложит задерживать автомобили за отсутствие ОСАГО у водителей

Депутаты "Единой России" Павел Крупник и Всеволод Беликов внесли в Заксобрание Петербурга постановление о проекте поправок в КоАП. Единороссы предложили дать автоинспекторам право задерживать машины водителей, у которых при себе нет страхового полиса ОСАГО.

Действующие наказания авторы инициативы сочли слишком мягкими. Согласно КоАП, автомобилист, у которого был оформлен полис, но в момент остановки не действовал или его не оказалось на руках, должен заплатить 500 рублей. Водитель, который вообще не делал ОСАГО, штрафуется на 800 рублей. Протоколы по этим нарушениям сотрудникам ГИБДД можно выписывать хоть каждый день.

Ранее другие члены фракции "Единая Россия" в ЗакСе Анастасия Мельникова и Игорь Высоцкий предложили поднять эти штрафы. Авторы обеих инициатив отметили в пояснительных записках, что недобросовестные водители часто предпочитают заплатить штраф и продолжать управлять машиной.