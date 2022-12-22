В Белоруссии по делу о сотрудничестве с Украиной задержали петербургского активиста

Сотрудники ФСБ задержали петербургского активиста Даниила Кринари в городе Гродно на западе Белоруссии. Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на жену задержанного.

Он проходит по делу о сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Силовики предполагают, что Кринари действовал в интересах Украины. В настоящее время активист доставлен в Москву, где Лефортовский суд изберет ему меру пресечения.

Кринари также проходит подозреваемым по делу о телефонном терроризме (ст. 207 УК). В сентябре с ним совершались следственные действия.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов