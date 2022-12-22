В Курортном районе собираются снести здание станции Горская

Жители Лисьего Носа сигнализировали о начавшихся приготовлениях к демонтажу дореволюционного здания станции Горская, о чем сообщается в чате градозащитного движения "СПб SOS СНОС".

Рядом с деревянным одноэтажным зданием появилась строительная техника. По словам заинтересовавшейся ею женщины, рабочие анонсировали снос постройки без уточнения сроков работ. Пока они заняты очисткой и огораживанием территории, а также монтажом временных столбов для линий электропередач.

На место событий вызвали полицию. Градозащитники указывают, что заброшенное здание не имеет охранного статуса.

Ранее в декабре активисты опубликовали открытое письмо с призывом сопротивляться политике РЖД в отношении исторических зданий. В качестве печальных примеров исчезновения историко-архитектурного наследия приводились здания вокзалов при станциях Удельная, Ланская и Левашово.

фото: Живой город / Telegram