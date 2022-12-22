Свыше 70% петербургских учащихся младших классов ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Курирующая сферу образования вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что свыше 70% петербургских младшеклассников ушли на досрочный отдых из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заявление приводится в Telegram-канале чиновницы.

"Для оставшихся детей организована работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия", — рассказала Потехина.

Болезни внесли коррективы также в учёбу школьников с 5 по 11 классы, часть из которых была вынуждена перейти к смешанному формату получения знаний.

Младшеклассники ушли на каникулы с 20 декабря.

Ранее петербургские власти отчитывались о 500 школьных классах, отправленных на карантин.