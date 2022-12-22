Петербург помогает восстанавливать Центр детского творчества в Мариуполе

В Мариуполь с деловым визитом приехали депутаты петербургского Заксобрания Андрей Алескеров, Дмитрий Дмитриев и Олег Милюта, информирует пресс-служба городского парламента.

В ходе поездки народные избранники изучили, как идёт ремонт Центра детского (юношеского) творчества, который пострадал в результате боевых действий.

По словам директора учреждения Ларисы Акуленко, в скором времени для детей будут доступны занятия по нескольким направлениям.

"Планируем в полном объеме восстановить занятия ансамблей бального и народного танца, театрального кружка, вокальных коллективов. Ребята уже начали занятия", - поделилась Акуленко, уточнив, что на данный момент в центре обучаются 900 детей.

Прибывшие из Северной столицы депутаты поздравили воспитанников центра с Новым годом и подарили им подарки.

Ранее стало известно, что в Мариуполе установят новогоднюю ель, привезённую из Петербурга.