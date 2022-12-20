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Новости 12:56

Главную новогоднюю ёлку для Мариуполя везут из Петербурга

фото ЗакС политика Главную новогоднюю ёлку для Мариуполя везут из Петербурга

В Мариуполе установят новогоднюю ель, привезённую из Петербурга. Мэр города-побратима Северной столицы Константин Иващенко сообщил, что дерево могут доставить к 20 декабря, передаёт Донецкое агентство новостей.

"Сейчас на главной площади имени Ленина мы начали монтаж каркаса для главной городской ёлки. Её везут к нам из Санкт-Петербурга, возможно, она уже будет во вторник. До конца недели ёлку уже установят", — поделился Иващенко.

При этом в Мариуполе ввиду "сложившейся обстановки" никаких праздничных гуляний не намечается.

Напомним также, на выходных на Дворцовой площади демонтировали инсталляцию "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург". Арт-объект оказался испорчен надписями, которые, по мнению полиции, дискредитируют российскую армию.


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