Кремль: Чиновники обязаны ездить в ЛДНР, несмотря на риски

В Кремле отреагировали на сообщение о ранении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Донецке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования семьям погибших от обстрела и пожелал выздоровления всем раненым, сообщает 22 декабря ТАСС.

В то же время всем чиновникам следует продолжать, невзирая на риски, посещать территории недавно присоединённых к России регионов, подчеркнул Песков.

"Чиновники обязаны туда ездить в большом количестве. Помимо этого, есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь", — высказался президентский пресс-секретарь.

Напомним, в результате обстрела Донецка вечером 21 декабря Дмитрий Рогозин получил осколочное ранение. Его госпитализировали. Угрозы жизни политика нет. Сам он считает, что его местонахождение специально "кто-то слил".